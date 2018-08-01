欧洲复兴开发银行行长访问乌兹别克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/8月1日-据ebrd.com网站消息，欧洲复兴开发银行行长萨摩•查克雷巴蒂于7月31日-8月1日期间对乌兹别克斯坦进行工作访问。

访问期间，查克雷巴蒂同该国总统沙夫卡特•米尔济约耶夫、副总理苏赫罗本•霍尔穆拉多夫、阿里舍尔•苏塔诺夫、贾希德•库奇卡罗夫进行会晤。



此外，查克雷巴蒂与该国多个私营部门公司签署了贷款协议，并与政府签署旨在发展能源效率、私有化和资本市场的谅解备忘录。



"我们欢迎乌兹别克斯坦政府积极开放经济、推进政治改革。我们也希望民间社在国家中的作用将日益增长。此次访问也将助力乌兹别克斯坦制定新的中期战略。"他说。



据悉，欧洲复兴开发银行于2017年11月在塔什干市开设办事处。



值得一提的是，欧洲复兴开发银行是中亚最大的投资机构，它为中亚地区从基础设施到农业等多个领域的项目共投资近116亿欧元（123亿美元）。



1992-2010年间，欧洲复兴开发银行为乌兹别克斯坦的54个项目投资8.94亿欧元。而2010- 2017年间，该行已在乌兹别克斯坦签署六项新业务，总价超1.53亿欧元。



【编译：达娜】