中国科学家发现宇宙中锂丰度最高恒星

哈通社/北京/8月7日 -- 国际科学期刊《自然·天文》在线发布中国天文学家的一项重大发现。

以中国科学院国家天文台为首的科研团队依托大科学装置郭守敬望远镜（LAMOST）发现一颗奇特天体，它的锂元素含量约是同类天体的3000倍，这是目前人类已知锂元素丰度最高的恒星。

这颗新发现的富锂恒星来自于银河系中心附近的蛇夫座方向，位于银河系盘面以北，距离地球约4500光年。

研究发现，这颗恒星的锂元素很可能来自恒星内部的一种特殊的物质交换过程。

结合美国自动行星搜寻者望远镜（APF）的高分辨率光谱和中国原子能科学研究院最新的原子数据，通过模拟再现其内部经历的变化，从而对这颗恒星的锂元素丰度给出合理的解释。

这一发现改变了人类对天体中锂元素的认知，将国际上锂含量观测极限提高一倍。

锂元素是连接宇宙大爆炸、星际物质和恒星的关键元素，一直以来它在宇宙和恒星中的演化都是天文领域的重要课题，然而当代天文学对锂元素的理解还具有很大局限性。

富含锂元素的巨星十分稀有，但在揭示锂元素起源和演化上却具有重要意义。遗憾的是，过去三十余年天文学家只发现极少量此类天体。

【编辑：木合塔尔·木拉提】