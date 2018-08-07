哈萨克旅游国有公司：里海有能力成为发展邮轮旅游行业的新平台

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 哈萨克旅游国有公司副总裁提穆尔•杜伊森哈利耶夫7日在阿斯塔纳举行的突厥议会工作组第13次会议上提议发展里海邮轮旅游业。

"突厥国家联合旅游路线指定工作仍有很多需要讨论的问题。例如，阿塞拜疆和土耳其可推出联合旅游套餐，而阿塞拜疆-土耳其和哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦等国家推出的旅游套餐将非常复杂，或许很难适应旅游市场。所以，应注重旅游套餐的指定工作。" 杜伊森哈利耶夫说。



杜伊森哈利耶夫表示，里海有能力成为发展邮轮旅游行业的新平台。



"如果能够制定出阿塞拜疆-哈萨克斯坦旅游套餐，在里海发展邮轮旅游业将非常有利。该项目将拥有巨大的游客吸引力，还有机会邀请近邻的中东国家以及俄罗斯、伊朗、土库曼斯坦等国家参与。目前，大多数独联体国家游客为了邮轮旅游前往地中海地区。因此，里海也有能力成为发展邮轮旅游行业的新平台。" 哈萨克旅游国有公司副总裁说。



值得一提的是，突厥议会成员国旅游部长第四次会议将于8月8日在阿斯塔纳举行。会议将就"现代丝绸之路"联合旅游套餐制定及商业化问题进行讨论。



【编译：冰山】