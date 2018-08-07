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    19:46, 07 八月份 2018 | GMT +6

    全国跆拳道锦标赛在阿克套市落下帷幕

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    哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 据国家奥委会官网消息，全国跆拳道锦标赛昨日在阿克套市落下帷幕。

    消息称，本次锦标赛共吸引来自全国14个州和2个市的151名运动员参与。突厥斯坦州代表队位列奖牌榜第一，阿特劳州和阿拉木图市位列二三位。

    获奖者名单如下：

    男子组

    54公斤级 - 贝巴热斯·努尔巴耶夫（阿特劳州）

    58公斤级 - 玛拉特·阿布迪哈利耶夫（阿拉木图）

    63公斤级 - 萨合尼什·什穆尔拜（阿拉木图）

    68公斤级 - 迪亚斯·库尔曼哈兹（阿拉木图州）

    74公斤级 - 阿勒玛斯·梅拉托夫（阿特劳州）

    80公斤级 - 哈赫伊·库勒姆别特（阿斯塔纳）

    87公斤级 - 巴赫达特·阿布德拉赫曼（克孜勒奥尔达州）

    87公斤级以上 - 尤勒多什别克·苏丹穆拉托夫（突厥斯坦州）

    女子组

    46公斤级 - 沙萨娜姆·阿齐珀娃（阿拉木图）

    49公斤级 - 阿伊格热姆·穆哈梅特詹诺娃（东哈州）

    53公斤级 - 阿伊娜古勒·巴特尔（阿斯塔纳）

    57公斤级 - 哈尼娅·阿勒扎克（突厥斯坦州）

    62公斤级 - 阿米娜·努尔哈兹克兹（突厥斯坦州）

    67公斤级 - 法提玛·贾克斯巴耶娃（曼格斯套州）

    73公斤级 - 阿伊托勒赫恩·沃热恩巴萨尔（突厥斯坦州）

    73公斤级以上 - 玛伊拉·苏彦别科娃（突厥斯坦州）

    【编译：冰山】

    标签:
    体育 黄金储备 阿克套
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