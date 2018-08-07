全国跆拳道锦标赛在阿克套市落下帷幕

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 据国家奥委会官网消息，全国跆拳道锦标赛昨日在阿克套市落下帷幕。

消息称，本次锦标赛共吸引来自全国14个州和2个市的151名运动员参与。突厥斯坦州代表队位列奖牌榜第一，阿特劳州和阿拉木图市位列二三位。

获奖者名单如下：

男子组

54公斤级 - 贝巴热斯·努尔巴耶夫（阿特劳州）

58公斤级 - 玛拉特·阿布迪哈利耶夫（阿拉木图）

63公斤级 - 萨合尼什·什穆尔拜（阿拉木图）

68公斤级 - 迪亚斯·库尔曼哈兹（阿拉木图州）

74公斤级 - 阿勒玛斯·梅拉托夫（阿特劳州）

80公斤级 - 哈赫伊·库勒姆别特（阿斯塔纳）

87公斤级 - 巴赫达特·阿布德拉赫曼（克孜勒奥尔达州）

87公斤级以上 - 尤勒多什别克·苏丹穆拉托夫（突厥斯坦州）

女子组

46公斤级 - 沙萨娜姆·阿齐珀娃（阿拉木图）

49公斤级 - 阿伊格热姆·穆哈梅特詹诺娃（东哈州）

53公斤级 - 阿伊娜古勒·巴特尔（阿斯塔纳）

57公斤级 - 哈尼娅·阿勒扎克（突厥斯坦州）

62公斤级 - 阿米娜·努尔哈兹克兹（突厥斯坦州）

67公斤级 - 法提玛·贾克斯巴耶娃（曼格斯套州）

73公斤级 - 阿伊托勒赫恩·沃热恩巴萨尔（突厥斯坦州）

73公斤级以上 - 玛伊拉·苏彦别科娃（突厥斯坦州）

【编译：冰山】