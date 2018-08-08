国务秘书：美国退出伊朗核协议令人遗憾

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 - 哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃8日会见了即将完成任期归国的伊朗驻哈大使莫基塔巴•达米尔奇卢。

会谈中，国务秘书对大使在哈期间的工作表示感谢，并指出大使任期中双方开展了多项活动。







"两国总统进行了多次互访，并签署了工业创新和经贸合作的多项协议，总额达13亿美元。目前这些合作项目正在实施当中，同时，哈伊两国之间的贸易额一年内达到了5.5亿美元。不过，这一数据在十年前为20亿。这代表着双方仍有许多工作值得去做。伊朗与欧亚经济联盟之间组件临时贸易区的协议此前已经获批。相信在其框架下，双方的经贸规模也将得到扩大。"国务秘书说。、





国务秘书还谈到了伊朗的核计划。"遗憾的是，美国退出了伊朗核问题协议。首先，这一问题应该通过外交途径寻求解决方案，当然，其他国家对这一协议的支持令我们感到满意。哈萨克斯坦始终积极的促成这一协议，因此期待该协议的继续实施。"她说。





莫基塔巴•达米尔奇卢则表达了他对即将离开哈萨克斯坦的不舍，并感谢哈萨克斯坦人民的热情好客，称哈萨克斯坦已经成为了他的第二故乡。



大使指出，在两国总统的相互访问下，4年来哈萨克斯坦和伊朗之间的经贸往来愈加活跃，尤其是物流交通领域的合作值得高度评价。



“两国还建立了贸易协会，相信它将会在日后发挥重要的作用。”他说。





【编译：木合塔尔·木拉提】