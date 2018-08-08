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    19:56, 08 八月份 2018 | GMT +6

    欧洲新闻台将拍摄关于哈萨克斯坦的电视节目

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    哈通社/阿斯塔纳/8月8日 -- 据哈萨克旅游国有公司消息，应该公司邀请，Euronews NBC拍摄团队近日抵达哈萨克斯坦。

    消息称，著名 "Adventure" 节目制作组计划在哈萨克斯坦拍摄4集节目。

    "将'有趣的旅行：无限激情、兴奋以及积极的感受'作为宗旨的'Adventure'节目拥有2.5亿观众，是欧洲新闻台（Euronews）知名的电视节目之一。关于哈萨克斯坦的系列节目将于9月播出。" 哈萨克旅游国有公司新闻处公布消息称。

    据了解，节目制作组首先前往阿克莫拉州布拉拜景区，了解了当地群众猎鹰捕猎及训鹰等技巧。目前，制作团队正在拍摄关于阿拉套山脉的徒步旅行、骑车旅行、骑车滑坡等旅行方式。拍摄期间，工作人员们对阿拉木图地区的自然风景给予了高度评价。

    "在哈萨克斯坦的旅途、美丽的自然风景以及热情善良的人们给我留下了深刻印象。这里可以组织任何形式的旅行。完成在阿拉木图的拍摄工作后，将前往阿克套拍摄越野车旅行。"电视台记者Marta Pisoni说。

    据悉，关于哈萨克斯坦的第四集节目将拍摄高山滑雪运动，制作组计划今年12月前往阿拉木图拍摄。

    【编译：冰山】

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