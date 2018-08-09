发展绿色能源埃及在沙漠中建造世界最大的太阳能发电站

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 据报道，埃及目前正在建设全球最大的太阳能发电场。根据计划，这座发电场将由30个独立的太阳能发电厂组成，其中第一个发电厂将于2019年12月正式运行。同样的太阳能发电场还将在埃及其他地区普及建设，以更好地满足埃及人民生活、生产和发展经济的需要。

据了解，这座正在建设中的太阳能发电场位于埃及西部沙漠腹地，距离首都开罗500多公里，项目投资28亿美元，总装机容量达1700兆瓦。投入运营后，发电量将满足埃及数十万户家庭和大批企业的用电需求。

埃及《第七日报》报道称，今年有望成为埃及太阳能"强劲发展的一年"。目前，埃及90%以上的电力供应都来自传统的石油和天然气发电。随着油价的不断攀升，电力成本一直在增加，埃及政府最近也大幅上调了电价，使民众和企业倍感压力。

埃及在清洁能源开发领域迈出的坚实步伐，有助于其摆脱以石油和天然气发电为主的能源格局，使国内的供电结构得以改变，埃及电价也将随之走低，继而使大众受益。

埃及终年太阳普照，日照充足。据统计，埃及全境96%的面积都是沙漠，一年四季干旱少雨，每平方米每年太阳直接辐射达2000至3000千瓦时，利用太阳能的条件得天独厚。然而，埃及目前对太阳能的利用却微乎其微。统计显示，眼下，埃及可再生能源在本国一次能源消费结构占比仅约8%，且主要是以水电为主，太阳能和风能二者加起来的占比尚不足1%。这与埃及作为太阳能潜在大国的地位不相称。

埃及政府已经意识到开发太阳能的重要性和巨大价值，并身体力行加以实施。埃及电力和可再生能源部长沙克尔日前强调指出："埃及将大力发展包括风力和太阳能发电在内的各项清洁和可再生能源，计划到2020年，实现可再生能源装机容量占总电力装机容量的20%。"

埃及的清洁能源发展计划也得到亚洲基础设施投资银行(以下简称"亚投行")的大力支持。去年9月5日，亚投行透过其官方网站宣布，向埃及提供2.1亿美元贷款，支持埃及全国11个太阳能项目的建设。亚投行公布的消息说："这些太阳能发电项目将增加埃及的发电能力，减少对天然气和燃料发电的依赖，并将帮助该国履行其在气候变化《巴黎协定》中的承诺。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】