叙利亚官方公布总统夫人癌症病情

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 叙利亚官方媒体SANA通讯社8日援引叙总统办公厅脸书消息称，叙利亚第一夫人阿斯玛•阿萨德因患癌症(乳腺恶性肿瘤)住进大马士革医院。

报道称，阿斯玛•阿萨德患的是早期乳腺癌。叙利亚总统办公厅祝愿第一夫人早日康复。叙利亚总统办公厅发消息时还附了一张该国总统巴沙尔•阿萨德前往医院病房探望妻子的照片。





8日晚，其后，叙利亚总统办公厅又公布了一张阿斯玛的照片和她对叙利亚人民的留言。



照片中总统夫人一手捧著笔记本电脑，另一只手拿著杯子的照片，其左手腕被纱布包扎。



留言写道："我属于（叙利亚）人民，他们令世界了解到了什么事坚持、力量以及如何面对困难，我的决心来自你们过去几年所显示的决心和力量。"





在叙利亚长年内战中，阿斯玛曾多次接见受伤的政府军士兵及阵亡军人家属。



阿斯玛•阿萨德1975年出生于英国，拥有英国和叙利亚双重国籍。阿斯玛毕业于伦敦大学，获得了计算机和法国文学的学士学位。其后，她曾供职于欧美几家大型银行。



阿斯玛2000年年底与巴沙尔•阿萨德结婚。阿萨德夫妇育有两子一女。



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