纳扎尔巴耶夫总统同阿塞拜疆总统会晤

哈通社/阿斯塔纳/8月13日-据总统府新闻消息，纳扎尔巴耶夫总统12日同阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫举行会晤。

纳扎尔巴耶夫总统指出，在阿塞拜疆首任总统盖达尔•阿利耶夫任职时期开展的里海法律地位的相关工作在阿克套峰会上获得圆满解决。



纳扎尔巴耶夫还强调，11日，库里克港多式联运枢纽正式开通，这将为该地区内所有的国家提供新的运输合作机会。



"目前，我国境内共有六条途经哈萨克斯坦的国际公路及铁路，其中两条公路与中国连接。此外，我们还在连云港建立了哈中物流基地，有效提升了我国的物流运输潜力。"纳扎尔巴耶夫总统说。



阿利耶夫就库里克港多式联运枢纽的开通以及哈萨克斯坦的各项成就表示了祝贺。



"我很高兴能够再次访问哈萨克斯，库里克港的开通将进一步加强双边合作。" 阿利耶夫说。



阿利耶夫指出，阿里亚特港口于今年5月正式开通，确保了物流运输的有效整合，突出了两国过境潜力以及政治和经济效益。



"里海已成为跨国输送的贸易动脉。哈萨克斯坦在解决许多国际性问题方面发挥着重要作用。我们将努力遵守‘公约'内的所有规定，确保里海在该地区的稳固地位。" 阿利耶夫说。



【编译：达娜】