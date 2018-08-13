土耳其电视频道将播放哈萨克电影

哈通社/阿斯塔纳/8月13日-土耳其广播电视公司（TRT）驻阿斯塔纳代表处负责人阿布都哈米特•阿夫沙尔前来沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂进行工作访问。

会谈期间，阿夫沙尔表示有意在土耳其电视频道上播放阿伊马诺夫制片厂制作的电影。



"土耳其广播电视公司成立于1964年，现阶段设有数十个电视广播频道，并以多种语言播出。目前在哈萨克斯坦设有一个分部。我们计划每周在‘TRT Avaz'频道上播出突厥语国家的电影。为此目的，我们前来阿伊马诺夫制片厂，熟悉该制片厂制作的电影并进行挑选。" 阿夫沙尔说。



阿伊马诺夫制片厂视听项目负责人吾勒扎拜•穆萨别阔夫表示可随时提供制片厂制作的电影目录。



"在哈萨克文化研究所的帮助下，我们已由胶片电影逐渐过渡到了数字电影。因此，我们能够按照所需的电影格式提供影片。" 穆萨别阔夫介绍说。



值得一提的是，阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂的历史可追溯至30年代初期。该制片厂前身为1934年成立的阿拉木图纪录片制片厂，并于1941年更名为阿拉木图叙事电影制片厂， 1960年更名为哈萨克制片厂，而1980年正式成立为沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂。如今，该制片厂已成为哈萨克斯坦最主要电影制片厂，主要从事剧情片、纪录片以及动画电影的制作。



【编译：达娜】