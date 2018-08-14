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14:58, 14 八月份 2018 | GMT +6
库斯塔奈州发布恶劣天气预警
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哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 国家气象总局14日在库斯塔奈州发布恶劣天气预警。
专家表示，库斯塔奈州今日将迎来雷雨天气，部分地区风速可达15-20米/秒。
气象总局警告库斯塔奈州居民注意安全，并采取预防措施。
【编译：小穆】
标签:
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