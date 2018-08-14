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    14:58, 14 八月份 2018 | GMT +6

    库斯塔奈州发布恶劣天气预警

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    哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 国家气象总局14日在库斯塔奈州发布恶劣天气预警。

    专家表示，库斯塔奈州今日将迎来雷雨天气，部分地区风速可达15-20米/秒。

    气象总局警告库斯塔奈州居民注意安全，并采取预防措施。

    【编译：小穆】

    标签:
    国家气象总局 库斯塔奈 天气 社会 黄金储备
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