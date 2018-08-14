欧冠资格赛：阿斯塔纳队能否晋级下一轮？

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 阿斯塔纳时间8月15日零时，阿斯塔纳足球俱乐部在克罗地亚首都萨格勒举行的欧洲冠军联赛第三轮资格赛次回合比赛中，将客场对阵萨格勒布迪纳摩足球俱乐部。

7日进行的首回合比赛中，阿斯塔纳队在主场以0:2的比分失利，对晋级下一轮的可能性画上了巨大的问号。

主帅罗曼表示，今天球队将为胜利全力以赴，不会放弃晋级下一轮的可能性。

值得一提的是，2009年成立的阿斯塔纳球队已4次获得哈萨克斯坦超级联赛冠军和2次联赛亚军。

2015/16赛季，阿斯塔纳队闯入欧冠杯小组赛，成为了首个进入欧冠杯正赛的哈萨克斯坦足球俱乐部。小组赛中，阿斯塔纳还在主场战平马德里竞技、本菲卡和加拉塔萨雷等欧洲豪门。

2016/17赛季，阿斯塔纳队在欧冠杯资格赛中未能出线，但成功进入欧联杯小组赛。球队欧洲之旅，保持主场不败的记录。

2017/18赛季，阿斯塔纳队在欧冠第四轮资格赛不敌凯尔特人，无缘欧冠正赛。但是球队再次晋级欧联杯小组赛，并成功闯入欧联杯32强，创造哈萨克斯坦足球俱乐部辉煌历史。

截至目前，阿斯塔纳队共出战27场欧冠比赛，创造10胜10平7负成绩。

据悉，萨格勒布迪纳摩球队拥有115场欧冠比赛经验（48胜21平46负）。

【编译：小穆】