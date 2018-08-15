哈萨克斯坦还会申办冬奥会吗？

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 - 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒日前就哈萨克斯坦是否会再次申办冬季奥运会的问题，发表了自己的观点。

部长表示，哈萨克斯坦近几年兴建了大量可用于冬季运动的设施。



他着重介绍了在休奇耶市依照冬季运动国际标准新建的"布拉拜" 国际滑雪训练基地。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫7月曾对这一设施进行视察，并对该训练基地做出了高度评价。



部长表示，阿斯塔纳和阿拉木图市拥有大量符合冬季国际性赛事的专业场馆和设施，因此对于举办国际性的赛事并无困难。



"世界各国都对举办大型国际性赛事十分热衷，因为这类活动能够改变许多东西。例如，在俄罗斯成功举办了世界杯后，人民对体育运动的观念也发生了改变，青年人对竞技体育的热情被点燃了。去年纳扎尔巴耶夫总统在世博会框架下会见西班牙国王时，也曾谈到巴塞罗那奥运会对西班牙带来的正面影响。因此，在条件允许的情况下，哈萨克斯坦会申办冬奥会。"他说。



阿热斯坦别克还回忆了同北京争夺2022年冬奥会举办权时，仅以3票之差落败的往事。



值得一提的是，目前国际奥委会尚未确定2026年冬奥会的举办地点。



【编译：木合塔尔·木拉提】