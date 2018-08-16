我国青年发明家开发出比国外同类产品更加低廉的仿生假肢

哈通社/阿斯塔纳/8月16日 - "百名新人物"项目入选者、青年发明家玛乌兰•别克图尔艮诺夫向记者介绍了其从事的国产仿生假肢的开发工作相关情况。

据其透露，他和他的团队目前在阿拉木图从事仿生假肢的研发工作，目前已经完成了第四款仿生假肢的制作。



"相比国外的同类型产品，我们开发的假肢要便宜近十倍。"他说。



他表示，每一个仿生假肢都会根据患者的需求进行定制，价格平均在50万坚戈左右。



"通过仿生模拟技术，我们生产各种类型和部位的假肢。我们的技术可以帮助那些坐轮椅的人重新站立和行走。"他说。



别克图尔艮诺夫在捷克生产的儿童仿生假肢，目前在我国国内尚无其他人掌握相似的技术。他日前参加了在阿克莫拉州举行的青年教育夏令营。



"现在的年轻人对科学技术的热情高涨，这令人喜悦，相信未来十年内他们将为科技界带来新的成就。"他说。



值得一提的是，日前于阿克莫拉州泽尔德勒度假区举行了全哈青年教育夏令营活动，全国青年团体负责人、企业家、"哈萨克斯坦百名新人物"项目优胜者等300多人出席了活动。



【编译：木合塔尔·木拉提】