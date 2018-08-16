哈萨克斯坦汽车工业联盟公布全国最畅销汽车品牌

哈通社/阿斯塔纳/8月16日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2018年前7个月，哈萨克斯坦汽车制造厂共生产17246辆汽车（其中包括轿车、货车、巴士和专用车）。

2018年1-7月统计数据显示，组装生产的汽车总价值达1038亿坚戈。我国轻型汽车生产较去年同期增长85.9%，达到16139辆，其中10172辆为亚洲汽车制造厂（Азия Авто）生产，5969辆为萨热阿尔卡汽车制造厂（СарыарқаАвтоПром）生产。

汽车销售排名显示，拉达汽车以6905辆成为全国最受欢迎汽车品牌。排名依次为，现代（3907辆）、起亚（1441辆）、江淮（774辆）、Ravon（552辆）。

据统计，畅销车型排名如下： Lada Granta（2073辆）、lada 4x4（1745辆）、Lada Vesta （1319辆）、Hyundai Tucson（1281辆）、Lada Largu（1015辆）、Hyundai Accent（972辆）、Hyundai Elantra（832辆）、Hyundai Creta（714辆）、KIA Sportage（650辆）、Ravon Nexia（552辆）。

【编译：小穆】