第二届“阿斯塔纳之声”国际音乐节将在近期开幕

哈通社/阿斯塔纳/8月17日-据阿斯塔纳市文化和体育局消息，第二届"阿斯塔纳之声"国际音乐节将于8月29日在阿斯塔纳盛大开幕。届时，来自欧洲、亚洲和美洲等12个国家的各路歌手将在阿斯塔纳雪豹竞技体育场为观众带来精彩演出。

活动由阿斯塔纳市文化和体育局组织举办，整场演出将于9月7日在电视频道上播出。



著名运动员们、文化领域功勋人士以及当局代表们将为每位歌手赠送穿着哈萨克民族服饰的精致女孩小雕像。



今年，Ninety One音乐组合和耶尔卡•叶斯马罕将代表哈萨克斯坦参加演出。同时，来自格鲁吉亚的歌手Soso Pavliashvili、瑞典的罗琳、拉脱维亚的Intars Busulis、摩尔多瓦的DoReDoS组合、亚美尼亚的Sevak Khanagyan、乌兹别克斯坦的Sogdiana 、俄罗斯的格里戈里•莱普斯和来自乌克兰的阿列克谢耶夫等歌手也将为观众带来精彩演出。



此外，乌克兰流行歌手安妮•洛拉克和有着保加利亚血统的俄罗斯流行歌手菲利普•科尔克洛夫将作为特别嘉宾出席活动。



【编译：达娜】