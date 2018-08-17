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18:53, 17 八月份 2018 | GMT +6
亚运会女篮：哈萨克斯坦队获得首场胜利
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哈通社/阿斯塔纳/8月17日 -- 据哈萨克斯坦国家奥委会消息，第十八届亚洲运动会女子篮球A组小组赛第二场比赛17日举行。
比赛中，哈萨克斯坦队以79:61的比分战胜印度队，迎来小组赛首场胜利。
据悉，小组赛首场比赛，哈萨克斯坦队输给了中国台北队。
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