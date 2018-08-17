联合国秘书长强烈谴责阿富汗喀布尔袭击教育中心事件

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯16日通过发言人发表声明，以最强烈的言辞谴责昨天发生在喀布尔一个教育中心的自杀式袭击事件。据报道，男女同校的许多受害者是18岁以下的学生。

古特雷斯在声明中表示，必须追究应对这一令人发指的袭击负责的人的责任。

他指出，以平民，特别是儿童为袭击目标是不可接受的。他向阿富汗政府表示最深切的同情，向受害者家属表示慰问，并祝愿受伤者迅速康复。

据报道，首都喀布尔一处教育机构15日下午遭遇自杀式爆炸袭击。遭袭的教育机构位于首都喀布尔以西地区。袭击发生时，该教育机构的教室内聚集着参加培训课程的学员。

安理会已在当天发表媒体声明，对这一恐怖袭击事件予以强烈谴责。这一袭击造成至少48人死亡，多人受伤。

安理会成员在声明中重申，一切形式和表现的恐怖主义是对国际和平与安全的最严重威胁之一。声明强调， 任何恐怖主义行为，无论其动机如何，在何处、何时发生、由何人所为，都是无法进行开脱的犯罪行为。他们重申，所有国家都需要根据《联合国宪章》和包括国际人权法、国际难民法和国际人道主义法在内的国际法规定的其他义务，以一切手段打击恐怖行为对国际和平与安全造成的威胁。

联合国驻阿富汗援助团在袭击事件发生当天也发表声明，对这一恐怖袭击事件予以强烈谴责。

另一方面，古特雷斯在昨天通过发言人发表的一项声明中，向最近在加兹尼市遭受塔利班袭击的家庭表示慰问。

他强调，冲突各方迫切需要立即停火并开始谈判，以寻求获得持久和平。以平民和民用设施为目标显然违反了国际人道主义法。

他表示，交战各方必须尽一切可能确保没有平民因战斗而进一步伤亡，必须允许和协助人道主义援助迅速和不受阻碍地通过，以便能够抵达加兹尼市。

古特雷斯再次强调，阿富汗冲突不可能有军事解决办法，他紧急呼吁和平解决冲突，以便为所有阿富汗人建设一个更加稳定和繁荣的未来。