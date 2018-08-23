我国驻比利时大使会见瓦隆大区主席

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，8月20日，哈萨克斯坦驻比利时大使阿伊古莉•库斯潘会见了比利时瓦隆大区部长-主席威利•布鲁斯。

会谈中，双方讨论了在政治、经济和人文领域合作问题，并就进一步促进双方合作发展的某些措施交换了意见。



大使强调了哈萨克斯坦与瓦隆大区之间经济关系的发展问题，并对瓦隆大区出口促进和投资局（AWEX）组织的对哈萨克斯坦的定期商务访问活动表示感谢。



同时，双方承诺将进一步加强哈萨克斯坦和瓦隆大区科技企业、技术集群之间的联系。



库斯潘还介绍了阿斯塔纳国际金融中心和绿色技术与投资项目中心的情况，并邀请比利时企业的加盟。



瓦隆大区部长-主席威利•布鲁斯表示，比利时与哈萨克斯坦在制药、农业和能源领域合作潜力巨大，扩展两国之间的经济和投资合作符合双方利益。

双方在会谈中还谈到了在体育、文化和科学领域建立更加紧密联系的重要性。



瓦隆（法语：Wallonie，瓦隆语：Walonreye，荷兰语：Wallonië），是比利时南半部以法语作为主要语言的地区。瓦隆占比利时全国土地面积的52%，人口则约占全国1/3，瓦隆大区是这地区在行政上的正式区划。



【编译：木合塔尔·木拉提】