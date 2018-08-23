福布斯公布演员收入排行榜 好莱坞影星克鲁尼居榜首

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 -- 据外媒报道，根据《福布斯》杂志8月22日公布的男演员收入排行榜，好莱坞著名男星乔治·克鲁尼过去12个月收入达2.39亿美元，成为1年内最挣钱的男演员，其中主要收入来自出售其创立的龙舌兰酒公司。

据埃菲社8月22日报道，据统计，乔治·克鲁尼与兰德·基伯和麦克·梅德曼共同创立的龙舌兰酒品牌Casamigos去年被帝亚吉欧酒业集团收购，这为乔治·克鲁尼带来了2.33亿美元的巨额收入。

排名第二的是"巨石"强森，过去一年收入达1.24亿美元，这主要归因于他主演的大片《勇敢者游戏：决战丛林》的票房佳绩和他在社交网络上的影响力为他带来的收入可观的广告合同。



排名三、四位的分别是《复仇者联盟》里扮演两大超级英雄"钢铁侠"和"雷神"的小罗伯特·唐尼（8100万）和克里斯·海姆斯沃斯（6450万）。

排名五名的是中国明星成龙，他在2017年担任制作人或出演、参演了《机器之血》、《外国人》等6部影片，为他带来了4550万美元的收入。

其他跻身前十位的分别有乘着奈飞的东风收入不菲的威尔·史密斯（4200万，排名第六）和亚当·桑德勒（3950万，排名第八）；两位来自宝莱坞的演员阿克谢·库玛尔（4050万，排名第七）和萨尔曼·汗（3850万，排名第九）以及好莱坞男星克里斯·派恩（3400万，排名第十）。