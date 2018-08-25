俄罗斯买入大量黄金 并大幅减持美国国债

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- 美国有线电视新闻网(CNN)22日援引官方数据报道，俄罗斯中央银行今年7月持仓黄金量增加将近29吨，为2017年11月以来最大单月增持。

此前，俄罗斯在5月和6月分别增持20吨和17吨黄金。自2016年年初以来，俄罗斯黄金持有量共计增加37%。俄罗斯所持黄金现在净值大约760亿美元。

俄罗斯一方面买入大量黄金，另一方面大幅减持美国国债。今年3月至5月，俄罗斯所持美国国债金额减少84%，至149亿美元。

地缘政治情报机构斯特拉特福公司分析师尤金?乔索夫斯基说，俄罗斯在与美国关系持续紧张期间大量买入黄金，旨在降低俄罗斯对美元的风险敞口。

乔索夫斯基说，俄罗斯预期美国将升级对俄制裁，"有意使俄罗斯经济尽可能与美元绝缘"。

俄罗斯财政部长安东?西卢安诺夫12日说，俄罗斯今后在贸易结算时将更多使用本国货币卢布和欧元等其他货币，而不是美元；俄财政部不排除放弃美元作为石油贸易结算货币的可能。

一些分析师认为，俄罗斯囤积黄金，表明莫斯科预计后续还会面临更多经济困难。

凯投国际宏观经济咨询公司首席新兴市场分析师威廉?杰克逊说："这凸显围绕对俄制裁可能升级的担忧已经放大。另外，人们担心相对温和的制裁也可能产生巨大的间接影响，因为机构和投资者会开始预期接下来的制裁措施。"

美国先前以俄罗斯涉嫌干预美国2016年总统选举、干涉乌克兰东部问题和俄前情报人员在英国中毒事件等为由，对俄一些个人和实体实施多轮制裁。美国财政部21日又以规避或违反美国制裁禁令为由，宣布对与俄罗斯相关的多个实体和个人实施制裁。

俄罗斯货币卢布对美元汇率今年2月为55比1，上周跌至70比1。

美国有线电视新闻网22日提供的数据显示，俄罗斯现有外汇储备总值4580亿美元。