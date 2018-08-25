突厥斯坦州举办首届“甜瓜节”

哈通社/阿斯塔纳/8月25日-24日，突厥斯坦州州政府24日在杰特赛市组织举办首届"甜瓜节"（Қауын fest）。

该节日在"精神文明复兴"规划框架内举办，旨在增加园艺作物产品质量，发展创业，促进农民之间的经验交流。



活动开幕式上，突厥斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫表示，该地区农业领域潜力巨大。而杰特赛和马赫塔阿热勒地区的气候也非常适合种植园艺作物，因此应专注于园艺业的发展，积极开设从事园艺业的小型企业和加工车间。



来自突厥斯坦州各地区从事园艺业的农场主们纷纷前来参加节日，为此次节日带来了总重量为30吨的27种甜瓜，并向参观者组织了瓜果雕刻展。



值得一提的是，该地区今年共收获133万吨瓜果产品，较去年相比多收获8万吨，其中 77.14万吨为甜瓜，55.86万吨为西瓜。每公顷产量为22吨。



据悉，我国65％的西瓜和甜瓜产量来自突厥斯坦州，而该州44％的产量又来自杰特赛和马赫塔阿热勒地区。与棉花相比，园艺作物产品收益高出5倍。



此外，今年，突厥斯坦州西瓜和甜瓜种植面积达6.14万公顷, 。今年1-7月，该州向俄罗斯、白俄罗斯、拉脱维亚和德国等国家共出口8万多吨甜瓜和西瓜。











【编译：达娜】