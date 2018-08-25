哈萨克斯坦国家铁路公司计划加强对华合作

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 - 据哈萨克斯坦国家铁路公司消息，哈国铁副总裁马赫萨特•卡巴舍夫日前与中国成都市委书记范锐平举行会见，就开展铁路运输合作问题进行了讨论。

会谈中，双方对过境哈萨克斯坦的中欧集装箱班列拥有的发展前景做出了高度评价。



2018年前7个月，阿拉山口-多斯特克和霍尔果斯-阿勒腾阔勒口岸货运量达772.3万吨，教2017年同期增长34%。



会晤期间，卡巴舍夫介绍了哈萨克斯坦在交通物流领域的发展情况，以及为促进跨国航线的发展和过境交通流量的增加而制定的各项政策。



卡巴舍夫表示，哈萨克斯坦的光明大道计划与中国的一带一路计划将有力地推动两国在物流运输领域的合作发展。



他还强调，目前哈国铁已在中国17个省份开展业务，今后还计划进一步扩大在华业务的地域范围。



范锐平在会谈中表示，中国和哈萨克斯坦在交通物流基础设施建设方面的合作取得了长足发展，边境口岸的货运量不断增加，完整的物流链条已经基本形成。



他还向卡巴舍夫介绍了四川省在物流领域的发展情况，并强调支持在该领域的双边合作。



双方在此次会谈中还讨论了在四川建立哈萨克斯坦国家铁路公司代表处和合资企业的相关问题。



【编译：木合塔尔·木拉提】