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18:21, 25 八月份 2018 | GMT +6
未来三天首都阿斯塔纳将迎来降雨天气
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哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- 据国家气象总局消息，本月26-28日之间，首都阿斯塔纳将出现雷雨天气。
气象专家表示，未来三天，阿斯塔纳将迎来雷电降雨天气。白天最高气温将达零上20度，晚间最低气温为零上10度。
【编译：小穆】
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