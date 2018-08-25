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    18:21, 25 八月份 2018 | GMT +6

    未来三天首都阿斯塔纳将迎来降雨天气

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    哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- 据国家气象总局消息，本月26-28日之间，首都阿斯塔纳将出现雷雨天气。

    气象专家表示，未来三天，阿斯塔纳将迎来雷电降雨天气。白天最高气温将达零上20度，晚间最低气温为零上10度。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    国家气象总局 天气 社会 黄金储备 首都
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