哈萨克斯坦水资源量大幅下降

哈通社/阿斯塔纳/8月26日-据24.kz网站报道，中亚国家与韩国就共同解决水危机、全球变暖以及土地荒漠化等问题达成共识。

消息称，在首尔举行的一次特别研讨会上，中亚国家能源部和农业部代表们以及韩国方面就该问题进行了讨论。



根据哈萨克斯坦国家气象总局副局长达娜拉•阿勒姆巴耶娃所做的报告，哈萨克斯坦的平均气温在过去100年中已上升1.37℃，而截至2050年，该指标或将上升至4℃。此外，在过去的40年里，我国水资源从原有的115立方公里缩小到91立方公里， 76％的土地沙漠化。



"根据水文学家的研究，到2020年，哈萨克斯坦河流量将缩小至81立方公里，而到2030年将缩小至72立方米。如此算来，公共消费水平不应超过88立方千米，否则，哈萨克斯坦或将在20年后供不应求。"阿勒姆巴耶娃说。



韩国气候变化研究界负责人李佑贤表示，环境问题可通过气候变化专家培训等手段在一定程度上得到解决。



"包括哈萨克斯坦在内的中亚国家的气候普遍干旱。 在20世纪60年代，由于韩国森林短缺，因干旱造成的种种损失严重影响到了人民的生活。为解决该问题，我们建立了基础设施以及支持系统。国家也为此拨款，吸引了大批合格人才。 我认为韩国在这方面的经验和创新可以帮助解决哈萨克斯坦的水资源短缺问题。"李佑贤说。



【编译：达娜】