哈萨克邮政公司推出“地球生命” 纪念邮票

哈通社/阿斯塔纳/8月28日- 在8月29日国际反核试验日来临之际，"地球生命"纪念邮票发行仪式28日在哈萨克斯坦外交部举行，其发行量为2万张。

值得一提的是，新邮票的设计致力于"ATOM"项目（Abolish Testing is Our Mission,"禁止核试验是我们的使命"）。



外交部副部长罗曼•瓦西里恩科在讲话中表示，"ATOM"项目是纳扎尔巴耶夫总统在全球核裁军和公共外交领域发起的重要倡议，该项目于2012年8月29日在阿斯塔纳举行的"从禁止核试验到建立无核世界" 会议上获得宣布。



他还指出，8月29日-9月1日期间，全面禁止核试验条约组织将于8月28日-9月2日期间在阿斯塔纳举办以"不忘历史 走向未来"为主题的国际会议。届时，我国外交部和外国政治与公共专家组代表将参加会议。



此外，明天（29日），为纪念核试验受害者而树立的"和平墙"纪念碑揭幕仪式在阿斯塔纳举行，纳扎尔巴耶夫总统将亲自为纪念碑揭幕。



"ATOM"项目名誉大使卡热普别克•库尤科阔夫指出："我们在‘ATOM'项目官网上发布了关于敦促世界各国领导人确保‘全面禁止核试验条约'快速生效的请愿书。目前，来自全球100多个国家的30多万人签署了该请愿书，而我们的目标是收集100万份。大家可登陆www.theatomproject.org网站签署请愿书，为建立无核世界献上一份力。"





【编译：达娜】