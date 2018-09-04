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14:18, 04 9月 2018 | GMT +6
国家气象总局：曼格斯套州或将出现沙尘暴天气
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哈通社/阿斯塔纳/9月4日 -- 国家气象总局4日在曼格斯套州发布沙尘暴预警。
气象专家表示，曼格斯套州部分地区今日或将出现风速达15-20米/秒的沙尘暴，暴风天气可能性为90-95%。
标签:
国家气象总局
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