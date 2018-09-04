中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:18, 04 9月 2018 | GMT +6

    国家气象总局：曼格斯套州或将出现沙尘暴天气

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/9月4日 -- 国家气象总局4日在曼格斯套州发布沙尘暴预警。

    气象专家表示，曼格斯套州部分地区今日或将出现风速达15-20米/秒的沙尘暴，暴风天气可能性为90-95%。

     

     

    标签:
    国家气象总局 天气 社会 曼格斯套州 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!