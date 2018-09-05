参议院议长托卡耶夫会见中国中央军事委员会副主席许其亮

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫4日在阿斯塔纳会见了到访的中国中央军事委员会副主席许其亮。

议长指出，这次访问对进一步发展哈中战略伙伴关系具有重要意义。托卡耶夫说，两国战略伙伴关系的成功发展是确保和加强欧亚大陆和平与安全的重要因素。

双方还讨论了军事领域的合作前景和水平，指出哈中双边形式合作的加强以及在上海合作组织框架下的积极合作。双方还指出了两国高层领导人定期会晤的积极成果，高度评价了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于今年七月对中国进行正式访问以及他参加青岛上海合作组织峰会的成果。托卡耶夫说道："上海合作组织框架下的合作是哈萨克斯坦外交政策的主要优先发展方向之一。"

许其亮指出，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦社会经济发展取得了巨大进步，哈萨克斯坦在国际舞台上的权威日益增强，哈萨克斯坦领导人在中国的人气大增。

双方强调必须充分落实国家元首达成的协议，以加强各领域的合作。

"军事关系是两国关系的重要组成部分。高水平的军事合作也是两国关系水平的一个指标，"中华人民共和国中央军事委员会副主席强调。他对哈萨克斯坦在上海合作组织联合演习中的支持表示感谢。

会议还讨论了在新的挑战和威胁背景下的地区安全问题。双方指出"丝绸之路经济带"倡议和"光明之路"新经济政策全面对接的急迫性。托卡耶夫表示进一步加强议会间合作的重要性，并指出全国人民代表大会常务委员会主席即将对哈萨克斯坦进行访问的重要性。