"扩大阿富汗妇女权利和可及性"区域会议发表联合宣言

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 据外交部消息，题为"扩大阿富汗妇女权利和可及性"区域会议5日在首都阿斯塔纳举行。

消息称，会议通过关于扩大阿富汗妇女权利和可及性问题"阿斯塔纳宣言"。

根据该文件，与会者认可在扩大阿富汗妇女权利和可及性进行的所有行动，并全力支持中亚国家政府对阿富汗社会经济发展提供的协助。与会者认为，这些举措将有助于改善阿富汗妇女们生活和受教育情况。此外，这还将提升国家经济、新的工作岗位、减少暴力和反恐等领域带来有利影响。

宣言呼吁各方考虑在区域建立咨询机构。这一机构将有效扩大阿富汗女性的权利和可及性，并保障她们的政治、政治对话、经济权益、教育和医疗领域的权利。与会者还呼吁各方对阿富汗女性创办的中小型企业提供支持。

会议还就对阿富汗女性在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦高校职业-技术专业分配公费名额进行了讨论。

根据会议结果，阿富汗女性工商会同哈萨克斯坦商业女性协会和阿塔梅肯企业家协会商业女性理事会签署了合作备忘录。

最后，与会者就高水平组织该会议向哈萨克斯坦表示感谢，并确定下一届会议时间为2019年9月份。

【编译：小穆】