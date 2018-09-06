中国将增加自哈萨克斯坦和俄罗斯的天然气进口量

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 中国国家能源局石油天然气司相关负责人5日在北京透露，近期将实现从俄罗斯和哈萨克斯坦天然气增量进口，推进天然气进口多元化。

该负责人指出，2017年，中国天然气进口量946亿立方米。其中，管道气通过中亚和中缅管道来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸等，近期还将实现从俄罗斯和哈萨克斯坦增量进口。LNG(液化天然气)进口来源目标国达到22个，多元化程度更高。

当天，中国官方发布的《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(以下简称《意见》)中提出，要建立多元化海外供应体系。加快推进进口国别(地区)、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。加强与重点天然气出口国多双边合作，加快推进国际合作重点项目。

前述负责人在当天召开的新闻媒体通气会上表示，多元供应是国际通行的提高本国能源安全保障水平的有效手段。当前天然气贸易合同的年限更短、方式更灵活、目的地条款逐步消失，这些都为进口多元化提供了支持。

谈到未来的天然气进口方向，该负责人表示，中国仍将坚定不移的推进进口多元化，既包括进口国的多元化，也包括管道和LNG进口方式的竞争，还包括不同进口管道间的竞争。同时，合同条款、合同规模、定价模式等的多样化，以及国内进口主体的多元化也将是努力和支持的方向。