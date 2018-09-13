纳扎尔巴耶夫：我们有望在阿巴斯港建立哈萨克斯坦运输终端

哈通社/安卡拉/9月13日 -- 纳扎尔巴耶夫总统13日同土耳其企业界代表举行会面时表示，哈萨克斯坦计划在班达尔-阿巴斯港建立哈萨克斯坦运输终端。

纳扎尔巴耶夫说："欧洲和亚洲之间洲际多式联运模式得到了有效发展。目前，我国过境铁路运输路线达5条，而国际道路运输线达6条。近些年，我们在里海多式联运领域的发展做出了大量工作。根据'光明大道'和中国'一带一路'倡议的对接，我们取得了有效的成果。"

总统表示，哈萨克斯坦4年内共修建5千多公里公路和2500公里铁路，并在中国连云港建立了运输终端。

"通过连云港，从中国出发过境哈萨克斯坦到欧洲的集装箱运输量增长了2倍。目前，我们对阿克套港进行了改造工作，增强了它的运输能力。充分利用哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其-卡尔斯-卡尔特萨希运输线，将创造新的可能性。没有这条运输线时，我们曾使用了黑海和俄罗斯运输道路。现在，我们可以使用这条路线，进行直接运输。"总统说。

纳扎尔巴耶夫还表示，哈萨克斯坦计划在伊朗班达尔-阿巴斯港建立运输终端。

【编译：小穆】