总统府公布纳扎尔巴耶夫总统访问土耳其的短片

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 - 总统府新闻局在其社交媒体主页上，公布了纳扎尔巴耶夫总统对土耳其进行正式访问的总结视频。

短片记录了纳扎尔巴耶夫总统访问土耳其以及与雷杰普•塔伊普•埃尔多安总统会面的情形。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫此前对安卡拉进行了正式访问。



总统同土耳其总统进行了会面，并会见了土耳其商界代表，访问框架下两国签署了一系列文件。



会晤后召开的联合新闻发布会上，埃尔多安称纳扎尔巴耶夫为"突厥世界的长老"。



纳扎尔巴耶夫总统则表示，土耳其的政治稳定和可持续性对哈萨克斯坦来说很重要。

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【编译：穆赫塔尔·木拉提】