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    10:01, 15 9月 2018 | GMT +6

    总统府公布纳扎尔巴耶夫总统访问土耳其的短片

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    哈通社/阿斯塔纳/9月15日 - 总统府新闻局在其社交媒体主页上，公布了纳扎尔巴耶夫总统对土耳其进行正式访问的总结视频。

    短片记录了纳扎尔巴耶夫总统访问土耳其以及与雷杰普•塔伊普•埃尔多安总统会面的情形。

    哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫此前对安卡拉进行了正式访问。

    总统同土耳其总统进行了会面，并会见了土耳其商界代表，访问框架下两国签署了一系列文件。

    会晤后召开的联合新闻发布会上，埃尔多安称纳扎尔巴耶夫为"突厥世界的长老"。

    纳扎尔巴耶夫总统则表示，土耳其的政治稳定和可持续性对哈萨克斯坦来说很重要。

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    Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркия Республикасына ресми сапарының қорытындысы бойынша бейнеролик Видеоролик по итогам официального визита Главы государства в Турецкую Республику

    AkordaPress (@akordapress) 分享的帖子 · PDT 2018 年 9月 14 日 上午 6:27



    【编译：穆赫塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与土耳其 外交 总统 土耳其 黄金储备
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