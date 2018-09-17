韩朝领导人第三次会晤即将开始 韩方力争促成美朝峰会

哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 据韩联社消息，韩国青瓦台总统秘书室室长（幕僚长）任钟晳17日在位于首尔市东大门设计广场的韩朝首脑会谈主新闻中心举行记者会，公布总统文在寅明起访朝的具体日程。韩朝领导人将在3天里至少进行两次会谈，共商改善韩朝关系、无核化和撤军防战这三大议题。

任钟晳说，文在寅明日上午8时40分从位于京畿道城南市的首尔机场起飞，上午10时许抵达平壤。朝方将在顺安国际机场举办欢迎仪式。朝方向来不提前公开最高领导人的行程，但韩方仍谨慎期待朝鲜国务委员会委员长金正恩到场接机。文在寅和金正恩将在午餐后举行首场会谈。首日会谈结束后，双方将一道观看文艺表演并共进晚餐。

对于19日的日程，任钟晳介绍，韩朝领导人将再次举行会谈，并联合召开记者会发表协商成果。预计双方届时还有可能就其间一直讨论的缓解局势紧张、防止武装冲突等达成军事协议。不过根据情况，会谈还可能持续至下午。文在寅当天中午将在大同江边的玉流馆用餐，并参观平壤主要设施，出席欢送晚宴。韩方希望欢送晚宴的场地定在平壤市民们经常光顾的餐厅。

20日上午，朝方将在机场为文在寅举行欢送活动，之后文在寅启程返回韩国。根据情况，文在寅可能访问主新闻中心，以对国民谈话的形式发布此次会谈内容。

对于此次韩朝首脑会谈议题，任钟晳表示，改善韩朝关系、促进朝美无核化对话、消除军事紧张及战争风险是会谈三大议题。在韩朝关系发展方面，最为重要的是落实《板门店宣言》，为了进一步落实已达成的协议，韩方将竭尽全力。在经济合作方面，韩方仍将基于《板门店宣言》寻求更为具体的落实成果。

关于缓解韩朝军事紧张及消除战争风险，任钟晳说，为了缓解韩朝间的军事紧张，双方正在进行一揽子磋商，并努力为从根本上消除军事冲突的可能性、建立永久和平机制而营造环境。期待双方能达成富有意义的协议，促武力冲突和战争风险从根本上得以消除，由此推动终战宣言的发表与和平协定的签署。双方达成实质性协议的话，不仅能消除战争风险，更将为推动半岛无核化发挥巨大作用。

另外对于朝美无核化对话，任钟晳介绍，为使朝美确立全新的和平关系，将设法使朝美对话尽早重启，进而让朝鲜拿出更进一步的无核化措施，同时让美国采取相应的措施。期待韩朝领导人坦诚对话，朝美领导人都期待文在寅发挥斡旋作用。

任钟皙表示，过去韩朝首脑会谈的议题从未包括无核化，因此对待此次会谈，我们十分谨慎，也很难做出乐观的预测。直到不久前，无核化仍是朝美双方讨论的议题，即使韩方提及，朝美都不太乐见，而现在，无核化成为韩朝首脑会谈的重要议题。

任钟皙说，韩方期待就此取得成果，但受到种种条件制约，最终结果还将取决于两位首脑之间的交流有多么坦诚和深入，至于双方能否就取得无核化具体进展达成共识，相关内容能否写入协议或是以口头协议方式对外发表等目前尚无定论。

任钟皙还说，双方还将讨论从根本上解决离散家属问题一事。文在寅总统一直以来都在强调这一点，朝鲜的态度也比较积极，期待能有好消息。另外，此次首脑会谈的部分日程会进行现场直播，据我所知，朝鲜从未对在平壤举行的活动进行过直播，因此这个决定也出乎我们的意料。而且2000年和2007年举行首脑会谈的时候，韩国总统先与朝鲜最高人民会议常委会委员长金永南会谈后才与朝鲜国防委员长金正日会面，而此次将打破这种形式，双方首脑从一开始就直接会面，这一点也具有重大意义。

另外，据青瓦台副发言人高旼廷介绍，本次随文在寅访朝的韩方代表团新增2名特别随行人员，分别是魔术师崔贤宇和歌手ALi。