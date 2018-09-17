韩国总统：将为永久和平与无核化坦诚对话

哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 据韩联社消息，韩国总统文在寅17日在青瓦台主持召开幕僚会议时表示，将和朝鲜国务委员会委员长金正恩坦诚相对，在美国提出的无核化措施以及朝方提出的确保安全、消除敌对关系的相应措施中如何找到契合点进行沟通。

文在寅说，我希望得到和平，并且是不随国际局势动摇的、不可逆的永久和平。构建永久和平机制是韩朝不受国际局势影响并成为半岛主人的道路，是走向经济共同繁荣和统一的道路。为此在此次韩朝首脑会谈上，我将致力于谈论两大问题，一是消除韩朝之间军事紧张和武力冲突的可能性，首先消除战争恐惧，二是促进朝美无核化对话。



就无核化问题，文在寅表示，该问题不是我们能够主导解决的，需要朝美对话寻求契合点。我多次确认了金正恩委员长和美国总统特朗普的意愿，只要对话重启，两位领导人再次面对面交流，相信无核化问题很快会有进展。文在寅强调，为了朝美成功对话，消除对彼此的不信任，换位思考尤为重要。

就韩朝关系，文在寅说，韩朝联络办公室14日在开城揭牌成立，韩朝关系进入崭新时代。韩朝之间谈新的宣言或协议已不重要，包括《板门店宣言》在内的其间韩朝之间达成的各种协议尚未真正得到落实，逐步落实这些协议，切实发展韩朝关系更为重要。为此需要构建互信，将心比心，通过对话消除猜疑。在本次会谈中，我将争取与金正恩委员长敞开胸怀畅所欲言。



值得一提的是，韩国总统文在寅与朝鲜国务委员会委员长金正恩的第三次首脑会谈将从明日起在平壤举行。本次会谈能否成为半岛和平进程的转折点备受关注。



文在寅将于明日上午乘坐专机绕飞黄海直抵平壤，对朝鲜进行为期三天的访问。这是韩朝首脑继4月27日和5月26日在韩朝边境板门店举行会谈后时隔4个月再次会晤。



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