外长阿布德拉赫曼诺夫会见德国外交部国务部长

哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫17日表示，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫17日在阿斯塔纳会见到访的德国外交部国务部长尼亚斯·安恩。

斯玛迪亚尔沃夫表示，双方就继续推动两国合作关系和经贸合作前景，以及加强哈萨克斯坦与欧盟之间的合作问题进行了讨论。

德国外交部国务部长会谈中强调，哈萨克斯坦是德国在中亚地区重要的外交政策和经济优先方向。此外，他还就哈萨克斯坦支持德国参选2019-2020年联合国安全理事会非常任理事国职位表示感谢。

据斯玛迪亚尔沃夫介绍，双方还就两国有效合作关系框架下取得的有效成果交换了意见。此外，双方共同认为，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和德国总统施泰因迈尔，以及德国总理默克尔之间的高水平关系对两国合作关系的发展有着重要作用。

斯玛迪亚尔沃夫表示，

年的数据显示，哈德双边贸易总额达49亿美元，而德国对哈直接投资总额达3.45亿美元。2005年至2018年1月，德国对哈直接投资总额达42亿美元。其中，90%投资资金面向化工、建筑材料生产、汽车制造和农业等非原料领域。

【编译：小穆】