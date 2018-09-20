哈萨克斯坦-日本核裁军会议在阿斯塔纳召开

哈通社/阿斯塔纳/9月20日-9月20日，以《哈萨克斯坦与日本在核裁军领域的合作：一个命运，共同目标》为题的国际会议在阿斯塔纳召开，双方代表就该领域的热点问题进行了讨论。

会议由哈萨克斯坦首任总统基金会旗下的国际经济和政策研究所和日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）共同组织举办。



五井和平基金会主席Hiroo Saionji出席会议并发表讲话。



Hiroo Saionji表示，如今的核武器比曾经用来轰炸广岛和长崎的核武器要强得多，这种武器足以摧毁全人类。全世界每年在军事领域花费近1.7万亿美元。如果将这笔费用的10%用于解决贫困、饥饿、缺水、自然灾害等问题，那么到2030年，世界将能够实现可持续发展的所有目标。



此外，他还提到了哈萨克斯坦在核裁军领域所取得的工作成果。



"我们高度赞赏哈萨克斯坦对核裁军领域所付出的巨大贡献。这个国家为把中亚建设成无核区付出了许多努力，倡议仅以和平为目的的发展和使用原子能。因此，国际社会应感谢哈萨克斯坦的努力和付出。" Hiroo Saionji说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统曾于2年前在东京被日本五井和平基金会授予2016年和平文化特别奖。



【编译：达娜】