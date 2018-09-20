集安组织成员国将举行大型军事演习

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 10月1日-11月2日期间，集体安全条约组织成员国将举行"战士友情-2018"军事演习。

消息称，集安组织联合司令部司令阿纳托利·西多罗夫20日在莫斯科召开视频连线会议并发表讲话。西多罗夫会中就将于10月1日-11月2日期间举行的"战士友情-2018"军事演习进行了介绍。

西多罗夫表示，集体安全条约组织是一个得到认可并可以提供安全保障的国际区域组织。组织范围内，集安组织是对任何威胁作出立即回应的强大且拥有巨大潜力的组织。作为对"战士友情-2018"军事演习的观察员，将邀请联合国、红十字国际委员会代表以及军事观察员参与。演习框架下举行的相关活动将对加强成员国军事友谊起到重要作用。往后，集体安全条约组织将继续确保各成员国的军事安全。

据了解，将在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及俄罗斯等国家境内举行的联合军事演习将持续一个月。演习框架下，各成员国武装部队情报部门将参与"搜索-2018"演习。此外，还将举行"相互协作-2018"、"不可磨灭的兄弟情-2018"、"Mezhe-2018"等演习。

另外，演习框架下还就制定关于打击及解决军事冲突等方面的综合举措。

【翻译：冰山】