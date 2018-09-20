日本首相安倍再次当选自民党总裁

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 据共同网报道，日本执政党自民党总裁选举20日在东京举行，首相安倍晋三实现了连续第3次当选。

消息称，在一对一角逐中，安倍击败了前干事长石破茂。为在任期内修改《宪法》，安倍表示欲向秋季临时国会提交自民党修宪草案。总裁任期为3年，将于2021年9月到期。安倍的首相累计在任天数将在2019年11月追上历代最长的桂太郎，实现最久执政也被纳入视野。

安倍获得国会议员票329票，党员和党友票224票，共计553票。自民党所属国会议员20日下午进行投票，包括地方票在内在党总部公布了计票结果。

此次总裁选举因安倍9月底任期届满而实施，成为6年来首次选战。继2006年9月、2012年9月、2015年9月之后，安倍第4次当选自民党总裁。2012年安倍在国会议员的最终投票中击败石破，2015年则是无投票连任。

安倍在选战中列举了执政期间的经济及外交政绩，同时强调"将挑战日本新国家建设"。安倍主张将自卫队的存在写入《宪法》第九条的修宪方案。他还表明了摆脱通缩、改革社会保障制度以及解决朝鲜绑架日本人问题的决心。

石破以地方创生作为招牌政策，主张修改经济刺激措施"安倍经济学"。他还提出"挽回首相官邸信誉"，全力拉拢对政府的批判票，但未能如愿。

总裁选举围绕405张国会议员票和405张地方票（共810票）展开了争夺。