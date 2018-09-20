越南与哈萨克斯坦加强审计领域合作

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 据越通社（VNA）消息，在亚审组织第14届大会期间，9月19日在河内越南国家审计署副审计长阮俊英会见了哈萨克斯坦国家审计署副审计长塔勒哈特·扎汗。越南国家审计署副审计长阮俊英在会见中表示希望越南和哈萨克斯坦将在未来的时间内增加审计经验的分享。

越南审计署副审计长阮俊英向哈萨克斯坦代表团简要介绍了越南国家审计署近段时间的突出活动，并表示越南国家审计署已经有效完成国会交给的审计任务，重点为公共审计，以及各部委、部门和地方的预算支出审计德国。国家审计署的审计结果满足了党、国家及人民的期望。

在国际一体化进程中，越南国家审计署加入了国际最高审计组织（INTOSAI）、亚洲最高审计组织（ASOSAI）和东盟最高审计机构（ASEANSAI）等组织。越南国家审计署还与最高审计组织（SAI）成员分享经验并派出审计员出国研究先进审计模型，特别是信息技术审计和环境审计模型。

塔勒哈特·扎汗表示，哈萨克斯坦国家审计署于2000年成为了INTOSAI和ASOSAI成员，并于2003年成为欧洲最高审计组织（EUROSAI）的成员。此外，哈萨克斯坦国家审计署还与欧亚经济联盟（EAEU）、独立国家联合体（CIS）、上海合作组织（SCO）和经济合作组织最高审计机构（ECOSAI）等建立合作关系 。

塔勒哈特·扎汗还表示，哈萨克斯坦国家审计署已与许多ASOSAI成员签署了谅解备忘录（MOU），并希望与越南国家审计署达成类似的协议，以提高两国审计活动质量。

他还表示希望越南国家审计署通过在亚审组织本届大会上的投票活动支持哈萨克斯坦国家审计署成为ASOSAI审计委员会（2018-2021任期）成员。



图片来源：越通社



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