哈萨克斯坦议会将批准一项新民航公约

哈通社/阿斯塔纳/9月25日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）将批准《关于制止与民用航空有关的非法行为国际公约》法案。

消息称，哈萨克斯坦投资和发展部副部长哈伊尔别克•沃斯肯巴耶夫今日在参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会会议上就该法案进行了介绍。

沃斯肯巴耶夫指出，法案规定任何人如果故意非法实施下述行为即为犯罪。其包括，对飞行中航空器内的人实施暴力行为；废弃装置或物品安置航空器内；非法运输及使用生物武器、化学武器和核武器或特定相关材料；飞行过程中损害航空器、破坏机场设施；编造、传播虚假恐怖信息威胁民航安全；利用民用航空器作为武器造成死亡、人身伤害或破坏。

据他介绍，该规定的通过将有助于满足联合国安理会的反恐要求，并有效应对民用航空面临的威胁。

"哈萨克斯坦始终支持国际社会打击航空器中各种形式恐怖主义的共同措施。公约的签署不需要哈萨克斯坦方面的任何额外费用和任务，同时也不会产生任何负面的社会和法律后果。" 沃斯肯巴耶夫说。

根据会议结果，议员们通过投票支持该法案，并通过了提交参议院进行审议的决定。

【翻译：冰山】