加拿大石油天然气公司有意对哈投资

哈通社/阿拉木图/9月25日 -- 加拿大阿尔伯塔省贸易与投资问题负责人洛朗·奥格（Laurent Auger）近日率团出席在阿拉木图市举行的国际石油和天然气展。

活动框架下举行的新闻发布会上，奥格指出，加拿大阿尔伯塔省14家企业有意在哈萨克斯坦开设代表处并投资石油天然气以及能源领域。

"阿尔伯塔省是加拿大石油、天然气和能源行业最发达的10大省之一。该地区以最先进的技术生产石油和天然气。我们愿向哈萨克斯坦展示我们在这方面的能力，并学习哈萨克斯坦的优秀经验。相信加拿大公司代表将通过交换双边经验后在哈萨克斯坦开设代表处。"奥格说。



值得一提的是，首批加拿大企业于4年前开始在哈萨克斯坦开设代表处。

加拿大代表指出，石油天然气领域的两家加拿大公司于2014年在哈萨克斯坦开设了代表处，而由于当年石油领域出现危机，代表处被迫关闭。今年将成为一次很好的机遇，加拿大公司们展现出对哈萨克斯坦石油天然气领域进行投资的意愿。



据了解，此次会议在哈萨克斯坦-加拿大商业委员会框架下由加拿大驻俄和欧亚商业协会支持举办。

根据会议结果，加拿大代表团同哈萨克能源协会（Kazenergy）签署了相互合作协议。

【翻译：冰山】