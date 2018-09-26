突厥斯坦市将举行国际投资论坛

哈通社/奇姆肯特/9月26日 -- 据突厥斯坦州政府消息，突厥斯坦市将于28日举行题为"古老突厥斯坦-新机遇"的国际投资论坛。

消息称，哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯·哈斯姆别克、文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒、突厥语国家合作委员会（突厥议会）秘书长巴赫达特•阿穆列夫、欧亚经合组织秘书长弗拉基米尔·皮斯库列夫、RIXOS HOTELS总裁Fetah Tamindji、DALHolding公司总裁迪米尔詹·科塞等人将出席会议。

另外，参与论坛的代表中还包括Golden Camel公司董事会成员Yang Jie、欧亚旅游协会主席热斯特·卡拉巴耶夫、欧亚经合组织副秘书长加布里埃尔·科奇法、塔吉克斯坦经济发展与贸易部部长希克玛杜罗佐达、乌兹别克斯坦国家投资委员会副主席、中亚区域经济合作协调员瓦法耶夫、巴基斯坦战略研究所所长哈利德·玛赫穆德、Rocket Media communications公司创始人迈克尔·格拉伯纳等。

据悉，论坛吸引来自欧洲、土耳其、俄罗斯、韩国、中国、新加坡、马来西亚、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国家的250多名代表参与。

【编译：冰山】