哈萨克斯坦与美国将有望开通直达航线

哈通社/纽约/9月28日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫28日在访问纽约期间会见了美国商界代表。

据哈萨克斯坦外交部透露，此次会谈由国际理解商业理事会（BCIU）以及有意同哈方联合开展经贸、投资项目美国企业代表共同组织。

"现代化哈萨克斯坦已融入全球经济。自2015年加入世界贸易组织后，将致力于加入经济合作与发展组织。纳扎尔巴耶夫总统重点关注国家经济数字化和技术现代化的同时，公布了国家经济第三阶段发展规划。"阿布德拉赫曼诺夫说。

外长指出，根据纳扎尔巴耶夫总统与特朗普总统达成的共识，哈美正在进一步加深两国之间的经贸合作关系。

据部长介绍，哈萨克斯坦与美国正在就民航领域开通直达航线问题进行协商。

据统计，2017年哈萨克斯坦与美国之间货物流通量达18.8亿美元，同时美国以420亿美元投资额成为哈萨克斯坦最大的引资国。去年，美国公司们对哈萨克斯坦投资总额超过37亿美元。目前在哈萨克斯坦境内共有500多家美资企业正在运营。其中包括隶属总统外国投资者理事会的主要成员CITI Group、 JP Morgan and Co.、Chevron, Exxon Mobil、GE Oil & Gas、 Baker & McKenzie Int等。

最后，外交部部长阿布德拉赫曼诺夫邀请美国企业代表参与将于10月25-26日在阿斯塔纳举行并旨在纪念《阿拉木图宣言》发表40周年的全球初级卫生保健会议。

【编译：冰山】