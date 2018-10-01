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14:55, 01 10月 2018 | GMT +6
如斯兰·伊曼库洛夫出任哈萨克斯坦国家铁路公司发言人职务
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哈通社/阿斯塔纳/10月1日 -- 哈萨克斯坦国家铁路公司总裁哈纳特·阿勒普斯巴耶夫1日签署命令，任命总裁哈纳特阿勒普斯巴耶夫为哈萨克斯坦国家铁路公司发言人职务。
据了解，如斯兰·伊曼库洛夫在此之前曾担任紧急情况委员会新闻发言人职务。
【编译：冰山】
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