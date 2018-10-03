日本学者谈中亚与日本关系发展史

哈通社/阿斯塔纳/10月3日-日本学者Tomohiko Uyama在位于阿斯塔纳的和平和谐宫讲述中亚和日本之间的关系发展史。

首先，学者谈到了日语的起源史。他表示，日语的所属语系迄今不明。然而，许多学者研究，从句法上来看，日语属于与突厥语类似的阿尔泰语系。但从词汇上来说，两者的相似之处较少。



随后，他谈到了俄日战争时期的相关问题，并指出当时有许多哈萨克学者认为日本民族信仰伊斯兰教。



"在俄日战争时期，日本有许多政治家对东亚共同体和泛图兰主义表示了支持，并开始着手与伊斯兰地区建立联系。但在苏联时期想要与伊斯兰国家建立联系非常困难。对此，日本的许多外交官询问了穆斯塔法•朔海的建议。但是穆斯塔法•朔海警告了日本政治家介入泛伊斯兰主义的危险性。因为那时伊朗和土耳其的国家利益并不奉行泛伊斯兰主义。" Uyama说。



他还提到，1945-1952年期间，日本于第二次世界大战战败后，开始被美国实施军事占领。之后，美国将消除共产主义作为目标。尽管日本在第二次世界大战中的侵略行为严重影响了其外交，但1977年，日本开始实行"福田主义"，成功解决与东南亚的外交关系。



Uyama还指出，尽管当时苏联与日本之间的关系冷却，但双边文化联系并未中断，当时中亚地区的外交代表对广岛进行访问就是其最好的证明。



“在苏联重组改革期间，日本学术界开始逐渐关注咸海、塞梅核试验场等问题。苏联解体后，日本于1993年在中亚地区开设了大使馆。自此，与能源相关的经济利益成为日本在中亚地区实施的主要战略之一。”他说。







【编译：达娜】