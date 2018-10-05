国情咨文：纳扎尔巴耶夫总统谈及哈萨克斯坦外交政策

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 纳扎尔巴耶夫总统5日在总统府发表2018年度国情咨文时表示，哈萨克斯坦外交政策要求适应性和以实用主义原则促进国家利益。

纳扎尔巴耶夫总统说："为保障哈萨克斯坦的有效现代化，要继续推动积极的外交政策举措。我们的和平倡议和在该领域的实际原则充分表现出了自身的能力。目前，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的合作关系已成为了国家之间关系的典范。作为完整的一体化联盟及世界经济关系的积极成员，欧亚经济联盟得到了有效成果。"

总统指出，中亚国家开启了相互合作关系的历史新篇章。他同时还强调，哈萨克斯坦与中国之间的全面战略合作伙伴关系不断加强，"一带一路"倡议为两国合作关系的发展带来了新的动力。

"今年年初对华盛顿进行正式访问期间，根据我同特朗普总统的会谈结果，哈萨克斯坦与美国达成了21世纪扩大战略合作伙伴协议。我们将继续加强贸易和投资领域最大合作伙伴欧盟之间的密切合作。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫称，哈萨克斯坦与独联体国家、土耳其、伊朗、东阿拉伯国家和亚洲国家之间的双边互利关系得到了有效发展。

"阿克套峰会通过的里海法律地位条约对里海沿岸国家合作关系创造了新的机遇。哈萨克斯坦有效履行着联合国安理会非常任理事国使命，而阿斯塔纳进程已成为在和平解决叙利亚问题领域进行工作的唯一有效平台。此外，目前的哈萨克斯坦外交政策要求适应性和以实用主义原则促进国家利益。"他说。

【编译：小穆】