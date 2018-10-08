国际油价一度升至四年高位

哈通社/阿斯塔纳/10月8日 -- 当周（截至10月5日）国际油价先涨后跌，曾于周中触及最近四年来的高点位置。在沙特阿拉伯和俄罗斯表示增产抑价后，油价有所回落。

截至最后一个交易日收盘时，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格微涨0.01美元，收于每桶74.34美元，涨幅为0.01%。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.44美元，收于每桶84.14美元，跌幅为0.52%。美国轻质原油主力期货合约价格当周上涨1.3%，北海布兰特原油期货合约价格上升约1.4%。

据外电报道，俄罗斯和沙特阿拉伯在9月达成了一项协议，以提高石油产量，随后与包括欧佩克其他成员国在内的产油国进行了磋商。沙特能源部长法利赫4日表示，欧佩克能够将石油日产量提高至130万桶，但没有任何信号表明他们将要这样做。

国际能源署(IEA)署长比罗尔表示，油价升至每桶逾85美元，以及对全球贸易的担忧，正给新兴经济体带来沉重压力。

美国对欧佩克第三大产油国伊朗的制裁将在11月4日生效。美国希望各国政府和公司停止购买伊朗原油，以此向伊朗重商核协议施加压力。许多分析师预期，伊朗原油出口量将下降大约100万桶/日。

此外，国际金价当周走强。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价当周收于每盎司1205.6美元，涨幅为0.33%，重返每盎司1200美元关口。此前国际金价已连跌6个月。世界黄金协会等机构则认为，后期黄金价格仍可能反弹，除了消费者和长期投资者的需求将给市场带来支持，金融市场的风险也将成为拉动黄金避险需求的"催化剂"。