朝鲜领导人金正恩会见美国务卿蓬佩奥

哈通社/阿斯塔纳/10月8日 -- 韩联社消息，朝中社8日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩前一天在同美国国务卿蓬佩奥举行会晤时表示，相信朝美很快就能敲定第二次首脑会谈相关计划，并基于两国首脑的坚实互信，延续双方对话与协商氛围。

报道称，双方在会上评价了半岛局势正在发生的积极变化，就无核化问题解决方案及相关顾虑做以详细说明并开展了富有建设性的讨论，还就举行第二次首脑会谈的有关事宜和双方最高领导层的立场开展了诚挚的讨论。

金正恩表示，相信以第二次朝美首脑会谈为契机，双方将在解决全世界关注的焦点问题以及实现朝美新加坡会谈确立目标等方面取得巨大进展。双方还商定尽快举行工作会议讨论首脑会谈具体安排。

金正恩在同蓬佩奥正式举行会谈前表示，6月12日朝美首脑会谈发表的联合声明落实工作已经取得进展，由衷感谢特朗普为此付出的真诚努力。会晤后共进午餐时，双方商定进一步加深朝美沟通与往来，推动首脑会谈成功举行和朝美关系发展。金正恩评价这次对话富有建设性，双方充分理解了彼此立场并交换了意见。包括午餐会在内，双方当天会晤时长约3小时30分钟。

朝鲜《劳动新闻》头版当天也以图文并茂的形式大篇幅报道了金正恩会晤蓬佩奥的消息。美国国务院也通过报道资料表示，朝方在前一天举行的会谈中邀请考察团赴朝确认丰溪里核试验场已彻底关闭。