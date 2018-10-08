总统：坚信哈萨克斯坦与欧盟之间简化签证手续问题得到解决

哈通社/阿斯塔纳/10月8日 -- 纳扎尔巴耶夫总统8日在总统府接受欧盟新任驻哈萨克斯坦代表处大使国书时表示，坚信哈萨克斯坦与欧盟之间简化签证手续问题得到解决。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统今日在总统府接受了斯洛伐克驻哈大使米兰•科拉尔、巴西驻哈大使大卫阿图罗•卡里多•托马斯、中国驻哈大使张霄、欧盟驻哈代表处大使斯文•奥洛夫•卡尔松以及以色列驻哈大使利亚特•维克塞玛尼拉尔提交的国书。

总统强调，哈萨克斯坦与欧盟之间的合作关系基于建设性对话、相互信任和尊重。

"今年，哈萨克斯坦与欧盟建立外交关系的第25周年。我们当前的主要任务为-落实哈萨克斯坦与欧盟2015年签署的扩大战略合作伙伴协议，以及协助欧盟制定中亚国家新战略。此外，我们坚信哈萨克斯坦与欧盟之间简化签证手续问题得到解决。"纳扎尔巴耶夫说。

总统指出，西班牙是哈萨克斯坦重要的战略合作伙伴国家之一。

"2017年，西班牙国王费利佩六世对阿斯塔纳进行了首次访问，并出席了阿斯塔纳世博会的开幕仪式。我就国王陛下继续推动双边传统合作关系做出的努力表示衷心的感谢。两国政府间合作委员会将对有效落实双边协议、经济和工业领域合作项目提供巨大的贡献。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统称，建交以来，哈萨克斯坦与以色列，以及与斯洛伐克之间的合作关系得到了有效发展。哈萨克斯坦有望与上述两个国家进一步加强国际组织框架下的相互行动与合作。

最后，总统衷心祝贺各国大使开始履行在哈外交使命，并祝愿他们工作顺利。

【编译：小穆】