塞尔维亚总统受邀访问哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/10月8日-在纳扎尔巴耶夫总统的邀请下，塞尔维亚总统亚历山大•武契奇将于10月8-10日期间对哈萨克斯坦进行工作访问。

哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克•斯玛迪亚尔沃夫在阿斯塔纳举行的新闻发布会上作出上述表述。



根据计划，两国元首将于9日进行会面。此外，武契奇还将参加哈萨克斯坦-塞尔维亚商业论坛和第六届世界与传统宗教领袖大会。



据悉，哈萨克斯坦-塞尔维亚政府间经济合作委员会第二次会议于10月8日举行。会议由哈萨克斯坦国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫和塞尔维亚经济部部长戈兰•科内热维奇主持举办，并就贸易、经济、地质、运输、旅游、建筑和农业等领域的合作问题进行了讨论。



据统计，今年上半年，哈萨克斯坦与塞尔维亚之间的双边贸易额达1670万美元。 目前，有20家塞尔维亚公司在哈萨克斯坦注册，其中多数涉及批发、零售、住宅和商业设施建设等领域。



值得一提的是，访问期间，两国将签署一系列重要文件，其中包括两国在打击犯罪方面的谅解备忘录，以及哈萨克斯坦社会发展部和塞尔维亚青年和体育部之间的相关文件。



【编译：达娜】